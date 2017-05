Bethesda dwingt game Prey for the Gods om naam te veranderen vanwege handelsmerken

In 2015 verscheen Prey for the Gods op Kickstarter, een game geďnspireerd op Shadow of the Colossus. Hoewel de ontwikkelaar bescheiden bleef om verwachtingen ŕ la No Man's Sky te voorkomen, haalde de Kickstarter-campagne ruim een half miljoen dollar op. Inmiddels nadert de game zijn alfa-fase, maar ontwikkelaar No Matter Studios komt nu een drempel tegen in de vorm van Bethesda.Bethesda klaagde er namelijk over dat de naam Prey for the Gods inbreuk zou maken op zijn eigen game Prey . Omdat No Matter Studios geen waardevol Kickstarter-geld wilde verspillen aan rechtszaken, heeft de ontwikkelaar besloten om de game te hernoemen: het spel gaat nu door het leven als Praey for the Gods.

We could’ve fought this and we did think about it for quite a while. Something like a trademark opposition can be long and depending on how far someone wants to fight it can be very expensive. We didn’t want to spend our precious Kickstarter funds, nor did we want to have to ask for additional funds to fight this in court. Using backer money towards something that doesn’t go towards the development or backer rewards felt horrible to us. Even if we did win we’d have to spend a solid chunk of our funds and in our opinion it wasn’t worth it.

No Matter Studios overwoog om de e in de titel te vervangen door het teken ć, omdat dit minder zou lijken op een typefout. Echter, om Google-zoekopdrachten te vereenvoudigen heeft de ontwikkelaar ervoor gekozen om te gaan voor de naam Praey for the Gods.Verder geeft de ontwikkelaar te weten dat de beslissing niet eenvoudig was, maar dat een eventuele rechtszaak de beginnende studio bepaald niet zou helpen, vooral omdat het ontwikkelteam uit slechts drie mensen bestaat. Dat het bedrijf zijn spel verder kan ontwikkelen, wordt beschouwd als een overwinning.

It was something that kept me up many nights, and no doubt shifted our focus from our game frequently. Worrying about the outcome if we went to trial, if we’d lose our fans or walk away from the mark and still potentially get sued for millions on trademark infringement. This is really something no starting company should have to deal with let alone a tiny team of 3. So the fact that we came out the other end intact still developing the game was a win. One that will no doubt shape our company moving forward.

Wat vinden jullie: kinderachtige zet van Bethesda, of was dit echt een inbreuk op het auteursrecht op Prey?