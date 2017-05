Bethesda verklaart ontbreken van demo Prey op pc

Vorige week verscheen de demo voor Prey voor Xbox One en PlayStation 4. Pc-gamers waren daarom bang dat de game op hun platform slecht zou presteren, en dat de demo daarom niet werd uitgebracht voor de pc. Eergisteren stelde ontwikkelaar Arkane Studios pc-gamers echter gerust : Prey wordt momenteel getest op meerdere pc-configuraties.Veel mensen zijn echter nog steeds sceptisch, omdat juist een demo de gelegenheid zou bieden om Prey te testen op zoveel mogelijk verschillende game-pc's. Nu breidt de ontwikkelaar zijn standpunt verder uit: volgens het bedrijf zijn de Steam Refunds al een demo op zichzelf. Als je de digitale game terugbrengt en minder dan twee uur hebt gespeeld, krijg je namelijk het volledige aankoopbedrag terug. Dit geeft je volgens Bethesda 120 minuten de tijd om Prey gratis uit te proberen.Dit is natuurlijk een bijzonder zwak argument, aangezien een échte demo de speler in staat stelt om een bepaald gedeelte van een game keer op keer te proberen, zonder ook maar één cent te betalen. Ook hoef je voor een demo je geld niet binnen twee weken terug te vragen.De zwakke argumentatie wijst erop dat Bethesda wat te verbergen heeft over de pc-versie van Prey. Morgen komt de game uit voor alle platforms, dus dan weten we meer.