Blijven de rechten voor Hitman bij IO Interactive?

Eerder deze week kwam het treurige nieuws naar buiten dat IO Interactive niet langer meer onderdeel is van Square Enix . Dat resulteert in veel vragen voor gamers, want wat gebeurt er nu met de Hitman-franchise? Zal deze binnen Square Enix worden opgepakt door een andere ontwikkelaar? Zal de franchise verdwijnen? Of kan IO Interactive een deal sluiten voor de rechten van hun gamereeks. Dat laatste lijkt volgens de geruchten het geval! Een Duitse website heeft volgens betrouwbare bron vernomen dat IO Interactive zelf de rechten voor de franchise heeft veilig gesteld en dat men ook al halverwege is met de ontwikkeling van Hitman: Season 2. De releaseperiode zou in of nabij 2018 liggen.Hoewel de Duitse gaminwebsite zeer betrouwbaar is, blijft het nog altijd een gerucht en wachten we met spanning op een reactie van IO Interactive en/of Square Enix.