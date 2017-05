Bungie en Razer werken samen aan unieke Destiny 2 game-gear

Nu de gameplay van Destiny 2 dan eindelijk onthuld is én honderd procent zeker is geworden dat de shooter ditmaal ook richting pc komt, gaat ontwikkelaar Bungie dan ook echt helemaal over. De handen worden ineengeslagen met die van Razer, zodat beide partijen met unieke Destiny 2 gethematiseerde randapparatuur op de proppen kunnen komen.Voor Razer is het uitdossen van de bekende catalogus in de stijl van een game niks nieuws. Recentelijk zagen we eenzelfde marketingstrategie voor Overwatch en daarvoor nog Call of Duty: Black Ops 3 . In samenwerking met de uitgevende partij produceert Razer in zulke gevallen dan toetsenborden, muizen en meer met de accenten en bijbehorende prenten van de game in kwestie. Zo dos je een hele set-up pas echt op in de stijl van je favoriete game.In het geval van Destiny 2 zal Razer uitrollen met unieke versies van de DeathAdder Elite muis, het 'hybride' Ornata Chroma toetsenbord, de ManO'War Tournament Edition koptelefoon en zelfs de Goliathus Speed muismat. Toevallig een reeks producten die wij op GamersNET vrij positief wisten te ontvangen, vooral op het gebied van prijs-kwaliteit.Hoe het precieze ontwerp van de Destiny 2 randapparaten zal ogen, dat blijft nog even in het ongewisse. Wel verzekert Razer dat de computerproducten in september in de winkels moeten liggen, zo rond de launchperiode van Destiny 2 zelf.