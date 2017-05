Daniël en Tom over Prey en bakken met pre-E3 geruchten! | GamersNET RADIO #360

DaniŽl en Tom over Prey en bakken met pre-E3 geruchten! | GamersNET RADIO #360

Daar zijn ze weer met GamersNET Radio : onze uitloopbrigade, bestaande uit DaniŽl en Tom ! De Baard en de Brabo schuiven aan om de vele nieuwtjes (en loze geruchten) van afgelopen week te bespreken. Met uiteraard discussie over neppe Red Dead Redemption 2 screenshots, de eerste details over een nieuwe Need for Speed en veel speculatie over Assassin's Creed: Origins. Als dat maar goed gaat...

aflevering #360 van GamersNET Radio

Uiteraard kletsen de twee koppen van GamersNET aardig door, maar uiteraard wel over de vele 'loze nieuwtjes' die de E3 van dit jaar voorafgaan. Daarbij hoort ook een opmerkelijke onthulling over de nieuwe Far Cry , of is het uiteindelijk toch een terugkeer voor Ubisofts Western genaamd Call of Juarez ? Beide heren speculeren zelf los op alle geruchten, al moet nog maar blijken of er waarheid achter schuilt...