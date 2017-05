Datum van Steam Summer Sale mogelijk gelekt: 22 juni tot 5 juli

Dat er dit jaar een grootschalige Steam Summer Sale van start gaat, mag geen verrassing heten. De uitverkoopperiodes zijn inmiddels bijna een religieuze traditie van pc-gamers geworden. Wat ook traditie lijkt te worden, is het lekken van de data waarop de Sale begint.Een Reddit-gebruiker heeft een afbeelding geplaatst die naar zijn eigen zeggen de aankondiging van de Steam Summer Sale 2017 is. Daarop is te zien dat Steam weer massaal games in de digitale budgetbakken gooit tussen 22 juni en 5 juli. Volgens de beste man is deze aankondiging afkomstig uit de besloten Steamworks-groep voor ontwikkelaars. Hoewel de groep exclusief voor ontwikkelaars is, zijn er daar inmiddels een behoorlijk groot aantal van. Het is dus niet moeilijk voor te stellen dat juist deze groep de bron is voor lekken over Steam Sales.Vorig jaar begon de Summer Sale op 23 juni en eindigde hij op 4 juli, dus zelfs als de gelekte data voor dit jaar niet kloppen, ligt de waarheid er waarschijnlijk niet heel ver vanaf. Hoe dan ook zullen pc-gamers hun collecties deze zomer flink uitbreiden met grote kortingen.