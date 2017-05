Dead Island 2 is nog altijd in ontwikkeling, aldus Deep Silver

Dead Island 2 heeft geen gemakkelijke ontwikkeling. De game werd drie jaar geleden middels deze announcement trailer aangekondigd, maar het ging daarna al snel achteruit met de zombiegame. Zo werd Dead Island 2 eerder al uitgesteld tot 2016 , werd er een nieuwe ontwikkelaar aangesteld en verdween zelfs van Steam.Eindelijk komt de zon weer achter de wolken vandaan, want uitgever Deep Silver meldt dat Dead Island 2 nog altijd bij Sumo Digital in ontwikkeling is! Het bedrijf zegt blij te zien met de progressie die de ontwikkelaar boekt, al mogen we nog geen nieuwe details of beelden verwachten.

Dead Island 2 is in development at Sumo Digital, and we are excited by the progress the team are making with Deep Silverís most successful IP. When we are ready to share more information, we will.

Een richtlijn voor de release van Dead Island 2 is ook nog niet gegeven, maar de game leeft (pun intended) gelukkig nog wel.