Dota 2 krijgt later deze maand co-op campaign

Dota 2 wordt op veler verzoek voorzien van een co-op campaign. "Saltbreaker" laat maximaal vier spelers samenwerken en is beschikbaar voor iedereen die de 10 dollar kostende International Battle Pass aanschaft.De opbrengsten van de Battle Pass worden gebruikt voor de prijzenpot van het Dota 2-toernooi, dat in augustus plaatsvindt. Vorig jaar haalde Valve met de Battle Pass ruim 19 miljoen dollar op, dus de winnaars gingen er met fraaie geldbedragen vandoor.De Saltbreaker-modus speelt zich af in het Dark Reef, een grote gevangenis die zich op de zeebodem bevindt. Je krijgt beloningen als je de campaign meerdere keren voltooit, waaronder een unieke. In het onthullingsbericht vertelt Valve:

As Act I opens, a dormant evil stirs in the depths of Dark Reef. With only the secret Conclave of the Brine prepared to face it. Will you answer the Conclave's call and journey to halt this dark power's ascent?

Saltbreaker is onderverdeeld in twee aktes. "The Sands of Fate" verschijnt eind deze maand, "A Vault in the Deep" stand gepland voor een release in juli.