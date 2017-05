Dragon's Dogma: Dark Arisen komt dit najaar naar de PlayStation 4 en Xbox One

Het is alweer vijf jaar geleden dat Dragon's Dogma verscheen voor de PlayStation 3 en Xbox 360, waarna de game in 2013 werd uitgebreid met de expansion Dark Arisen. Toch moesten pc-gamers tot begin 2016 wachten alvorens ook zij met deze actie-RPG, en uitbreiding, van Capcom aan de slag konden.Het vijfjarige jubileum van Dragon's Dogma wordt door Capcom opgeleukt met een nieuwe onthulling in het Japanse gametijdschrift Famitsu. De Japanse uitgever laat namelijk weten dat Dragon's Dogma: Dark Arisen in dit najaar ook de stap naar de PlayStation 4 en Xbox One zal maken.