D.Va is nu speelbaar in Heroes of the Storm PTR

Onlangs werd aangekondigd dat Overwatch-personage D.Va naar Heroes of the Storm zou komen om zich bij haar college Genji te voegen. Nu is het moment daar: in de PTR van de MOBA is ze nu speelbaar in zowel de Mech- als de Pilot-modus. In beide modi heeft D.Va andere eigenschappen:

While in Mech mode, D.Va has high health and mobility, allowing her to dive in and 'bully' the enemy team. In Pilot mode, D.Va deals high damage but has low health. Attacking enemies will get her back into her mech sooner, but also puts her at risk of dying. D.Va automatically enters Pilot mode when her mech is destroyed, allowing her a chance to escape. Keep in mind that this is D.Va's only form of survivability.

ability

cooldown timer

Wanneer ze haar Mech kan besturen, is D.Va op haar minst kwetsbaar, maar ook het minst beweeglijk. Om zich sneller over de arena te kunnen verplaatsen, is de voornamelijk afhankelijk van boosters. Daarmee kan ze ook schade toebrengen aan personages waar ze mee in botsing komt. Ook kan D.Va een Defense Matrix oproepen, die de aanvalskracht van tegenstanders danig vermindert ten koste van haar eigen offensieve mogelijkheden. In het uiterste geval kan ze zelfs Self-Destruct uitvoeren, waarbij vijandige eenheden schade oplopen en achteruit worden geworpen.In de Pilot-modus is het eigenlijk zaak om zo snel mogelijk weer in een Mech te kruipen. DeBig Shot kan worden gebruikt om dete verkorten. In de Mech heeft D.Va een Heroic Ability genaamd Bunny Hop. Die maakt haar 'onhoudbaar', berokkent tegenstanders schade en maakt hen trager.Op de officiële site van Blizzard staat meer informatie over de nieuwe PTR-tests. Deze testronde duurt tot 15 mei.