Eerste details Battlefield 1 Russia DLC op EA Play

De Russia DLC voor Battlefield 1, officieel bekend onder de naam "In the Name of the Tsar", wordt volgende maand officieel onthuld. Uitgever EA zal het uitbreidingspakket demonstreren tijdens zijn EA Play-evenement.De DLC laat ons vechten met Russische troepen op maps aan het koude oostfront. Bovendien kunnen we aan de slag met nieuwe wapens, tactieken en voertuigen van het Russische leger. YouTuber Westie vat alles wat we tot dusver weten mooi samen in onderstaande video.EA Play start op 10 juni, de zaterdag voorafgaand aan de E3. EA onthult de Russia DLC tijdens zijn persconferentie, die vanaf 21:00 uur live te volgen is via Twitch.