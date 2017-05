F1 2017 is onthuld; eerste details bekendgemaakt

Niet geheel onverwachts is F1 2017 door Codemasters en Koch Media onthuld met direct de nodige details. De releasedatum is al vrijgegeven en de racegame verschijnt op 25 augustus 2017 voor PlayStation 4, Xbox One en pc.Codemasters laat weten dat F1 2017 een volledig nieuwe 'Championships'-modus krijgt, een diepere Career Mode, dat klassieke F1-wagens terugkomen en meerdere verbeteringen voor de online multiplayer. In de Career Mode zul je met de nodige klassieke wagens moeten rijden tijdens bepaalde evenementen, die ook in andere modi te gebruiken zijn als de multiplayer en time trial. Verder is er te kiezen voor vier alternatieve circuit-layouts en meerdere spelvarianten.

Voor het eerst is de klassieke ervaring volledig geïntegreerd in de career mode. Als onderdeel van je carrière word je in de loop van het seizoen uitgenodigd om in moderne evenementen te racen met verschillende klassieke F1-wagens. Voor nog meer variatie bieden we spelers in F1 2017 ook de keuze uit vier alternatieve circuit-layouts en diverse nieuwe spelvarianten. Spelers kunnen de klassieke wagens ook gebruiken in diverse andere spelstanden, inclusief online multiplayer en time trial.

Andere veranderingen worden geïntegreerd doordat in het laatste seizoen het ontwerp van de auto's wederom is aangepast, waardoor de gameplay uiteraard anders aanvoelt.Een klein deel van de klassieke F1-wagens die terugkeren is hieronder in een trailer weergegeven: de 1988 McLaren MP4/4 die bestuurd werden door Alain Prost en Ayrton Senna, de 1992 Williams FW14B van Nigel Mansell en Riccardo Patrese en de 2002 Ferrari F2002 waar Rubens Barrichello en Michael Schumacher in hebben gezeten. De reden dat de klassieke auto's er weer in zitten, is dat ze sinds de toevoeging in F1 2013 positief werden ontvangen. Dit jaar kunnen we uit twaalf wagens kiezen uit de 'oudheid' van de afgelopen dertig jaar, aldus Paul Jeal, game director van Codemasters.

Na een extreem succesvol jaar met het hoog geprezen F1 2016, onthullen we met veel plezier F1 2017 en de terugkeer van klassieke F1-wagens in de serie. De klassiekers werden enorm goed ontvangen toen we ze toevoegden in F1 2013, en in F1 2017 keren ze terug, beter dan ooit. Met zo veel geweldige wagens om uit te kiezen, was het niet makkelijk om de twaalf klassiekers te selecteren. Maar we zijn zeer tevreden met onze selectie van enkele van de meest succesvolle en iconische fan-favorieten van de afgelopen 30 jaar.

Tot slot, mocht je de Day One-editie pre-ordert, krijg je de exclusieve 1988 McLaren MP4/4 tot je beschikking. Deze wagen is onderdeel van de F1 2017 Special Edition en zal later ook los verkocht worden.F1 2017 verschijnt op 25 augustus voor PlayStation 4, Xbox One en pc.