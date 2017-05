Far Cry 5, The Crew 2 en nieuwe Assassin's Creed komen allemaal binnen een jaar uit

Het zijn spannende tijden voor Ubisoft: gisteren werden tijdens een aandeelhoudersvergadering bekendgemaakt dat zowel Far Cry 5 als The Crew 2 in ontwikkeling zijn. Tijdens diezelfde vergadering deed Ubisoft een saillant detail uit de doeken: zowel Far Cry 5 als The Crew 2 n de volgende Assassin's Creed komen uit tijdens het huidige fiscale jaar. Dat wil zeggen: tussen nu en 31 maart 2018.The Crew 2 is daarvan wellicht de grootste verrassing, aangezien die game niet bepaald de beste ontvangst en reviews kreeg. Vorig jaar werd het spel zelfs al gratis weggegeven als onderdeel van Ubisofts dertigste verjaardag . Dat duidt erop dat The Crew niet heel veel geld in het laatje bracht voor Ubisoft. Aan de andere kant: Ubisoft is de game wl blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door de Calling All Units-uitbreiding uit te brengen in november 2016.Een nieuwe Far Cry is geen hele grote verrassing, gezien de recente geruchten omtrent de serie. Ook Assassin's Creed is niet heel verrassend: eerder deze maand dook de game op bij een Zwitserse retailer en sindsdien is de geruchtenmolen flink op gang gekomen. En Reddit-gebruiker wist zelfs al te melden dat de volgende Assassin's Creed al in oktober uit moet komen.Met deze line-up ontbreekt het Ubisoft dus duidelijk niet aan ambitie. Zeker in deze tijden is dat echter ook belangrijk, aangezien Ubisoft nog altijd bedreigd wordt met een vijandige overname door Vivendi . Ubisoft waarschuwt dat het bedrijf ingrijpend zou veranderen als het daar van komt. Het is dus niet vreemd dat Ubisoft juist nu zijn spierballen toont, ook al is het al een tijdje stil in de strijd tussen Ubisoft en Vivendi.Hoe dan ook, hoogstwaarschijnlijk krijgen we veel meer informatie tijdens de E3-persconferentie van Ubisoft. Onze bloedeigen Peter, Leon en Tom zijn in LA tijdens de beurs en de rest van de redactie volgt de persconferenties op de voet. Houd GamersNET dus goed in de gaten tussen 13 en 15 juni!