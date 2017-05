Auteur : Peter Bouwman vrijdag 26 mei 2017 om 15:02:37

Far Cry 5 verschijnt op 27 februari 2018 Ubisoft heeft zojuist meer getoond van Far Cry 5 en een releasedatum naar buiten gebracht. De game zal op 27 februari 2018 verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Voor het eerst gaan we richting de Verenigde Staten en Joseph Seed is de grote vijand van de game. In Hope County in Montana is het al jaren rustig, totdat de lokale sekte een "staatsgreep" doet. Jij kruipt in de huid van een hulpsherrif.





Net als in de vorige games kun je weer gebruik maken van veel verschillende voertuigen, waaronder vliegtuigen, waarmees je ook luchtgevechten gaat houden. Ook zijn er veel landvoertuigen aanwezig en schepen. Ook doen wilde dieren weer hun intrede, maar dan aangepast aan het Amerikaanse landschap. Er zijn natuurlijk ook weer vele wapens te gebruiken, ditmaal ook handwapens als sloophamers en honkbalknuppels. Je dient watertorens te beklimmen om nieuwe gebieden te ontdekken.



Tot slot is de Map Editor bevestigd, waarmee je zelf spelwerelden kunt creëren.



Over 18 dagen vertrekken wij richting Los Angeles voor de E3 en daar zullen we de game voor het eerst zelf ervaren. Laat ons ook gerust weten wat je van de aankondiging vindt!