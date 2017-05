Auteur : Mike Gevers dinsdag 30 mei 2017 om 01:51:14 Gerucht: From Software werkt aan Phantom Wail; onthulling op E3? Bron: VG24/7 fake news zijn aan de orde van de dag. Zo ook het volgende project van From Software, de ontwikkelaar achter de Dark Souls-franchise en Bloodborne. Op



Op De aanloop naar de E3 is meestal geen drukke periode wat écht nieuws betreft, maar geruchten en regelrechtzijn aan de orde van de dag. Zo ook het volgende project van From Software, de ontwikkelaar achter de Dark Souls-franchise en Bloodborne. Op 4Chan is nu een gerucht verschenen dat de studio momenteel werkt aan een game met de naam Phantom Wail, maar er zijn twijfels aan de theorie.Volgens de anonieme gebruiker zou Phantom Wail een samenwerking zijn tussen From Software en Sony Japan, net als Bloodborne. De game zou zijn grafische inspiratie halen uit de cultuur van de Azteken en Maya's en zou volgens het gerucht vooral draaien om handgevechten en vechtkunst. De aanvallen en vechtstijlen zouden aanpasbaar zijn aan de wensen van de speler. Mêlee-wapens maken ook hun opwachting, maar de nadruk zou liggen op het vuistwerk.Echter, dit zou ook zomaar de beschrijving kunnen zijn voor Absolver , een game van ex-Ubisoft-medewerkers . Deze game werd vorig jaar aangekondigd en moet dit jaar nog uitkomen. Een vlugge blik op de Steam-pagina van de game toont de overeenkomsten tussen Phantom Wail en Absolver behoorlijk duidelijk.Er zijn echter wel verschillen te zien tussen Phantom Wail en Absolver. Het grootste daarvan is dat Phantom Wail volgens de geruchten exclusief voor de PlayStation 4 zou verschijnen, terwijl Absolver is aangekondigd voor pc en consoles.Op Reddit wordt gezegd dat de 4Chan-gebruiker eerder ook succesvol was in het voorspellen van onthullingen op de E3, maar concreet bewijs lijkt daarvoor niet te zijn. Tot we meer informatie krijgen over waar From Software aan werkt, is het dus verstandig om dit gerucht met een flinke korrel zout te nemen. Tweeten



