God of War komt pas in 2018 uit, aldus stemacteur

Afgelopen vrijdag slingerde een Portugese webwinkel het feit de wereld in dat de nieuwe God of War een releasedatum had: 14 september dit jaar. Christopher Judge, de stemacteur die hoofdpersoon Kratos speelt, zegt echter heel wat anders: op zijn Twitter-pagina staat dat de game pas in 2018 gaat verschijnen.Eerder meldde Judge dat God of War wťl dit jaar nog uit zou komen, wat impliceert dat de recentelijk veranderd is. Maar totdat Sony officiŽle informatie uit de doeken doet, blijft dit een gerucht en nemen we het met een passende korrel zout.God of War komt exclusief uit voor de PlayStation 4.