Grand Theft Auto 5 meer dan 80 miljoen keer verscheept

Grand Theft Auto 5 is inmiddels meer dan 80 miljoen keer verscheept, zo laat Take Two weten in haar rapport van het fiscale jaar 2017. De game is sinds de laatste meting in februari vijf miljoen keer verscheept.De baas van Take Two, Strauss Zelnick, geeft aan dat de game nog steeds goed verkoopt door een nieuw publiek vanwege de doorlopende verkoop van de PlayStation 4 en Xbox One. Verder is 75 procent van de verkoop goed voor fysiek en 25 procent van de verkoop is digitaal.

The title continues to attract and delight new audiences, especially as the installed base of PlayStation 4 and Xbox One expands further.

Tot aan Red Dead Redemption 2 zal GTA 5 en vooral GTA Online een goede opbrengst blijven leveren voor Rockstar en Take Two.