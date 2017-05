Auteur : Rik Schoonhoven zaterdag 20 mei 2017 om 13:24:53 Grip Digital lanceert nieuwe platformer Skylar & Plux: Adventure on Clover Island De 3D-platformer Skylar & Plux: Adventure on Clover Island is nu beschikbaar. Deze nostalgische action-adventure game verpakt tropische stranden, vulkanische grotten, besneeuwde bergtoppen en kille woestijnen in één spelwereld: Clover Island.





Je speelt als Skylar Lynxe, een behendige en moedige heldin die samen met haar trouwe sidekick Plux Owlsley de wereld van de ondergang probeert te redden. Net als in onze oude platformers is ook hier een antagonist aanwezig. "CRT" is uit op totale destructie en zal er alles aan zal doen om jou in de weg te zitten.



Vecht tegen CRT’s leger van minions, vind upgrades en verbeter je vaardigheden terwijl je wandelend of vliegend met je jetpack de wereld van Clover Island ontdekt.



Skylar & Plux: Adventure on Clover Island is speelbaar op de pc, Xbox One en PlayStation 4. Het spel is tijdelijk met 34 procent korting te verkrijgen in de digitale winkels. De 3D-platformer Skylar & Plux: Adventure on Clover Island is nu beschikbaar. Deze nostalgische action-adventure game verpakt tropische stranden, vulkanische grotten, besneeuwde bergtoppen en kille woestijnen in één spelwereld: Clover Island.Je speelt als Skylar Lynxe, een behendige en moedige heldin die samen met haar trouwe sidekick Plux Owlsley de wereld van de ondergang probeert te redden. Net als in onze oude platformers is ook hier een antagonist aanwezig. "CRT" is uit op totale destructie en zal er alles aan zal doen om jou in de weg te zitten.Vecht tegen CRT’s leger van minions, vind upgrades en verbeter je vaardigheden terwijl je wandelend of vliegend met je jetpack de wereld van Clover Island ontdekt.Skylar & Plux: Adventure on Clover Island is speelbaar op de pc, Xbox One en PlayStation 4. Het spel is tijdelijk met 34 procent korting te verkrijgen in de digitale winkels. Skylar & Plux: Adventure on Clover Island « Alle game informatie Tweeten



» 13:32 WIN een pc-upgrade van honderden euro's! | ASUS Bottlenekt « 13:19 Nieuwe trailer: Tekken 7 No Glory for Heroes Trailer Het volgende of vorige nieuwsbericht: Reacties Ga naar pagina: Nog geen reacties