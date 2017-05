Harvest Moon: Light of Hope aangekondigd voor pc, PlayStation 4 en Switch

De Harvest Moon-serie gaat al ruim twintig jaar mee, maar nog nooit konden pc-gamers van de spellen genieten. Er was ooit sprake van een port van Harvest Moon: Seeds of Memories, maar die werd uiteindelijk geannuleerd. Maar nu lijkt de franchise toch écht naar de pc te komen, want de volgende Harvest Moon-game is aangekondigd voor PlayStation 4, Nintendo Switch én de pc.Meer dan dat de game bestaat, weten we vooralsnog niet, aangezien de beschrijving van toepassing zou kunnen zijn op bijna alle Harvest Moon-spellen:

In Harvest Moon: Light of Hope, players begin the game as they set out looking for a fresh start and new surroundings. During their voyage, their ship is hit by a monsoon and goes down. As they drift into a small harbor town, now in a shambles from the storm, it will be up to the player to help rebuild the town and save the lighthouse...but it won't be easy! Nevertheless, with some hard work growing crops, tending livestock, and gathering materials for repairs, players will be able to make new friends, start a family, revive the lighthouse, and save the town!

Kortom, de serie blijft doen waar hij om bekend staat. Door landbouw te bedrijven verzamel je materialen voor reparaties en stadsontwikkeling en ook kun je trouwen en een gezin stichten. De redding van de vuurtoren vormt de ruggengraat van het verhaal.Gelukkig hoeven we niet heel lang te wachten voor meer informatie: op de E3, die tussen 13 en 15 juni plaatsvindt, is de game speelbaar op de pc en de Switch. Wanneer de game uit moet komen, is nog niet bekendgemaakt. Hopelijk krijgen we ook daarover meer informatie op de grootste gamebeurs ter wereld. Natuurlijk is GamersNET van de partij, dus blijf de site vooral in de gaten houden!