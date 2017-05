Infographic toont resultaten van Overwatch Uprising evenement

Vorige maand draaide het Uprising Seasonal Event voor Overwatch. Een tijdsgebonden evenement waarin spelers het voor het eerst opnamen tegen de dreiging van de Omnics. Aan de hand van een unieke en co÷peratieve modus konden spelers meer te weten komen over de achtergrond van Overwatch en diens wereld. Recentelijk heeft Blizzard bekendgemaakt hoe er in Uprising geknokt en gestoeid werd met een chique infographic De informatieve afbeelding bevat data over het aantal uitgeroeide robots, de verschillen tussen de drie beschikbare platformen en meer geinige statistieken.Met het overhoop knallen van miljarden Omnics kan Blizzard het Uprising evenement in geslaagd project noemen. De vraag resteert nu nog wat de ontwikkelstudio van plan is met de resultaten. Wat wordt de volgende, exclusieve periode in de populaire shooter?Een nieuw Overwatch Seasonal Event ligt wellicht in het verschiet als de game zijn eerste verjaardag viert, rond 24 mei. Wij wachten geduldig af op meer informatie en (hopelijk) verse Loot Boxes vol unieke skins.