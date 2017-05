Japanse ontwikkelaars werken aan 20 Switch-games met Unreal Engine 4

Hoewel het third party-aanbod op de Switch momenteel nog wat karig is, lijkt daar verandering in te komen. Enkel in Japan zijn er namelijk al twintig Switch-games in ontwikkeling die draaien op de Unreal Engine 4.Takayuki Kawasaki van Epic Games Japan maakte dit nieuws bekend tijdens een interview met Automaton

In Japan, there are about 20 titles being developed that use Unreal Engine, so I think that they'll be announced gradually from here on.

De enige Unreal Engine-game die tot dusver verscheen op de Switch is Snake Pass. Verder zijn er drie spellen bevestigd: Bloodstained: Ritual of the Night, Shin Megami Tense en Dragon Quest 11.Met de E3 in het vooruitzicht is de kans groot dat we binnenkort meer informatie kunnen verwachten over de Japanse Switch-games. Deze beurs gaat op 13 juni van start in Los Angeles.