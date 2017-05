Let It Die meer dan drie miljoen keer gedownload

Sinds de lancering van het spel Let It Die in december vorig jaar is de game inmiddels al meer dan drie miljoen keer gedownload. Het gratis spel van Grasshopper Manufacture is te downloaden in de PlayStation Store voor de PlayStation 4. Om het aantal downloads te vieren laat Grasshopper Manufacture weten dat er nog veel nieuwe content aan gaat komen zoals een nieuw gebied om te onderzoeken in juni.Let It Die is een spel van de ontwikkelaar Grasshopper Manufacture en is onder leiding van de stijlvolle Suda51 in elkaar gezet. In het spel baan je een weg door kerkers heen terwijl je vijanden neer maait met beat-em-up actie. Zoals gewend van Suda51 betekent dat vooral absurde humor en over de top actie. Let It Die kwam in december vorig jaar al uit en iedereen met een PlayStation 4 kan het spel gratis downloaden in de Playstation Store.