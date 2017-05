Mass Effect: Andromeda 2 onwaarschijnlijk; serie voorlopig in de ijskast

Volgens de geruchtenmolen is de Mass Effect-serie voorlopig in de ijskast gezet door uitgever Electronic Arts. Formeel is het nog niet, maar betrouwbare bronnen melden dat de tegenvallende recensies en verkoopcijfers van Mass Effect: Andromeda aanleiding zijn geweest om de serie een tijdje met rust te laten. Zeker in vergelijking met Mass Effect 3, de afsluiter van de vorige trilogie, viel Andromeda voor EA behoorlijk tegen.Ontwikkelstudio BioWare Montreal gaat volgens dezelfde berichten dienen als een ondersteunend team voor andere BioWare-projecten. Momenteel helpt de studio in Montreal mee met de ontwikkeling van een nieuwe franchise, die we momenteel alleen met de codenaam 'Dylan' kennen. Deze nieuwe franchise moet ergens in 2019 verschijnen en zal dan uiteraard een andere naam krijgen dan de werktitel Dylan.BioWare Montreal is overigens al flink gekrompen sinds de oprichting in 2009. Momenteel werkt een groot aantal medewerkers van de studio voor EA Motive om iets moois te maken van Star Wars: Battlefront II.Electronic Arts heeft nog niets bevestigd omtrent de toekomst van Mass Effect, maar het heeft er alle schijn van dat we voorlopig geen nieuwe Mass Effect zullen zien.