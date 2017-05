Multiplayer DLC Call of Duty: Black Ops 3 dertig dagen gratis speelbaar op pc

Dat Call of Duty het al een tijdlang voornamelijk van de multiplayer moet hebben, is geen geheim. Inmiddels is de game voorzien van vier multiplayer-uitbreidingen, maar uiteraard hebben niet alle spelers die al gekocht. Daarom houdt Treyarch binnenkort een proefperiode van dertig dagen op Steam, zodat pc-gamers alle gelegenheid krijgen om de DLC uit te proberen.Alle DLC-pakketten zijn vanaf 30 mei om 12:00 uur 's middags gratis speelbaar. Als je een bepaald DLC-pakket al hebt en tijdens deze proefperiode speelt, krijg je daar bovendien tweemaal zoveel XP-punten voor als normaal. Mocht je hier, om wat voor reden dan ook, geen gebruik van willen maken, dan heeft Treyarch een handleiding geschreven om te voorkomen dat de DLC op je harde schijf terechtkomt.Als je dat niet doet en je Call of Duty: Black Ops 3 momenteel hebt geïnstalleerd via Steam, wordt alle DLC dinsdag automatisch geïnstalleerd.