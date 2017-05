Auteur : Amador Prado zaterdag 20 mei 2017 om 16:30:13 NieR-ontwikkelaar PlatinumGames werkt aan nieuwe IP Bron: IGN





PlatinumGames werkt aan een nieuwe IP. Dat meldde producer Atsushi Inaba tijdens een conferentie op het Japanse evenement BitSummit. Details wilde hij helaas nog niet kwijt.Wel meldde Inaba dat er een nieuwe regisseur is aangenomen voor het spel. Hoewel PlatinumGames met NieR: Automata recentelijk een topgame afleverde, begon het jaar in mineur. Toen liep de samenwerking met Microsoft spaak en werd het drakenepos Scalebound geannuleerd . Overigens heeft Microsoft ondertussen wel de rechten van Scalebound verlengd Inaba meldde tevens dat het PlatinumGames waarschijnlijk niet gaat lukken om in de toekomst minstens één game per jaar uit te brengen. Het blijft gissen wat de nieuwe IP van de Japanse studio precies gaat worden, maar heel misschien komen we meer te weten op E3.



