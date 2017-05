Nintendo Direct vandaag in het teken van ARMS

Tune in tomorrow at 3 PM PT for an #ARMS Direct + see a brand new trailer for #Splatoon2! https://t.co/sVsqDLEOcv pic.twitter.com/35v8upExGb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 16, 2017



Nintendo heeft op Twitter laten weten dat de aankomende Nintendo Direct in het teken van ARMS voor de Nintendo Switch staat. De verschillende tijdzone maakt het voor ons wat ongewikkeld omdat de Nintendo Direct vanavond om 12 uur stipt begint en door loopt naar 18 mei. In Amerikaanse tijd is dat 6PM Eastern Time.Hoewel de focus op de game ARMS ligt krijgen we ook een nieuwe Splatoon 2 trailer te zien. Zowel ARMS als Splatoon 2 komen deze zomer uit voor de Nintendo Switch. In de vorige Nintendo Direct werd al wat informatie over ARMS onthuld, maar er lijkt nu nog meer bij te komen. In ARMS nemen spelers de Joy-Con in handen om de vuisten te laten vliegen. Het spel kan zowel lokaal als online tegen elkaar gespeeld worden. ARMS komt 16 juni uit voor de Nintendo Switch.