NU Live: Gezelligheid en wat games! (21:00)

Gisteren was de gezellige vriendendag op GNHQ, maar vanavond wordt het misschien nog wel gezelliger in de stream van Peter! Gezellig gelul en wellicht nog een game? Drop de suggesties in de comments!





ts.gamersnet.nl

Rond 21:00 gaat Peter los met de livestream!

Benieuwd naar Peets livestream? Volg ons alvast op het officiŽle en onvervalste GamersNET Twitch-kanaal Natuurlijk kun je gezellig livechatten of direct meepraten via de GamersNET TeamSpeak server, te vinden onder het IP(geen wachtwoord vereist).Feedback, ideeŽn voor nieuwe games of andere ongein, het is allemaal welkom!