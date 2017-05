Auteur : Peter Bouwman maandag 8 mei 2017 om 20:30:25 NU Live: Heerlijke avondje is weer gekomen (21:00)

Het is weer maandag en dus mag Peter weer streamen! Dat wordt natuurlijk een heerlijk avondje! Wat gaan we gamen? Laat het weten in de reacties en wees welkom vanaf 21:00 uur.



Benieuwd naar Peets livestream? Volg ons alvast op het officiŽle en onvervalste









Natuurlijk kun je gezellig livechatten of direct meepraten via de GamersNET TeamSpeak server, te vinden onder het IP ts.gamersnet.nl (geen wachtwoord vereist).



Doe mee met Peter via:

Steam: Petor21

Origin: PetorGN

Uplay: Petor19

Xbox Live: Petor

PSN: PetorNL

Nintendo id: PetorNL



Pacman



50 posts Pacman50 posts Gerucht v.d. dag: Gaat Peter dan toch een game opstarten? Gepost door GENERAL_DS op maandag 8 mei, 2017 om 19:58:39

GN "Sickness"



2165 posts GN "Sickness"2165 posts Is PLAYERUNKNOWN'S Battlegrounds niet iets voor peter ? Gepost door JuulsJo op maandag 8 mei, 2017 om 20:23:48

Pong



24 posts Pong24 posts Nee hoor heb gehoord dat Peter een trashtalker is Kappa