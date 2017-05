NVIDIA introduceert Max-Q technologie; kan gaming laptops tot drie keer verdunnen

Het houdt niet op met de nieuwsstroom vanaf het Taiwanese Computex. Eerder vandaag kwamen Intel en Corsair al met verse producten, nu komt ook NVIDIA met een eigenzinnige nieuwigheid: Max-Q. Een schijnbaar nieuwe manier van grafische chipsets bouwen, waardoor de omvang van gaming laptops gereduceerd kan worden.NVIDIA belooft met de Max-Q chips hoogwaardige laptops tot drie keer dunner te kunnen maken, alsmede het gewicht en warmteopbouw de kop in te drukken. De interne GPU-architectuur blijft gelijk aan die van de nieuwste Pascal-generatie, zij het dan dat deze compacter en minder energieverspillend moet zijn. Dat zou overigens ook moeten betekenen dat de laptops stiller worden, wat doorgaans een heikelpunt van veel gaming laptops blijkt te zijn.Max-Q is gebaseerd op NASA's missie om mensen de ruimte in te krijgen. De term wordt gebruikt voor het moment waarop de aerodynamische druk in de atmosfeer gemaximaliseerd is. NVIDIA ziet hun nieuwe chipsets als eenzelfde visie: ze beweren de optimale dichtheid en het beste rendement bereikt te hebben als het aankomt op compacte grafische processoren.Feitelijk komen de Max-Q processoren neer op een totale dikte van 18 millimeter, net zo dun als bijvoorbeeld de gehele MacBook Air. Uiteraard zullen gaming laptops altijd dikker dan dat uitvallen, maar de totale behuizing kan nu wel bezuinigen op de grootte van de GPU.Vanaf 27 juni worden de nieuwe Max-Q chipsets van NVIDIA wereldwijd beschikbaar voor hardware-fabrikanten. NVIDIA fabriceert ze voorlopig voor de mobiele versies van de GeForce GTX 1080, 1070 en 1060. Onder meer MSI , ASUS, Acer, Alienware en talloze andere laptopmakelaars hebben inmiddels aangegeven vanaf 27 juni op de proppen te komen met 'Max-Q designed' notebooks voor de gamer.