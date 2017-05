Auteur : Mike Gevers dinsdag 30 mei 2017 om 02:04:44 Ontwikkelaar Impact Winter brengt patch uit voor besturing; meer updates volgen Bron: PC Gamer ultrawide -resoluties worden niet ondersteund en de muis is niet te gebruiken in de menu's. Voor dat eerste probleem is er nu een patch verschenen.



De update moet de laadtijden verminderen en de besturing via muis en toetsenbord verbeteren, aldus ontwikkelaar Mojo Bones. Ook wordt er gewerkt aan verdere verbeteringen. Later deze week moet er nog een patch verschijnen om problemen te verhelpen. Het bedrijf wil de muis- en toetsenbordbesturing blijven verbeteren, maar ook heeft men een manier gevonden om de laadtijden te halveren. Die wordt momenteel getest, om er zeker van te zijn dat de rest van de game hierdoor niet wordt aangetast.



Onlangs verscheen de survival-game Impact Winter, waarin een asteroïde de aarde raakt en de speler met zijn of haar team moet zien te overleven tot er hulp arriveert. De game leek erg veelbelovend, maar de recensies op Steam zijn op het moment van schrijven "grotendeels negatief", wat vooral te maken heeft met de technische afwerking van het spel: de besturing werkt slecht, ultrawide-resoluties worden niet ondersteund en de muis is niet te gebruiken in de menu's. Voor dat eerste probleem is er nu een patch verschenen.

De update moet de laadtijden verminderen en de besturing via muis en toetsenbord verbeteren, aldus ontwikkelaar Mojo Bones. Ook wordt er gewerkt aan verdere verbeteringen. Later deze week moet er nog een patch verschijnen om problemen te verhelpen. Het bedrijf wil de muis- en toetsenbordbesturing blijven verbeteren, maar ook heeft men een manier gevonden om de laadtijden te halveren. Die wordt momenteel getest, om er zeker van te zijn dat de rest van de game hierdoor niet wordt aangetast.

Mojo Bones laat weten dat het regelmatig patches uit zal brengen om Impact Winter te verbeteren.



