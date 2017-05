Overwatch Anniversary Loot Boxes én Game Of The Year Edition aangetroffen in Xbox Store

De volledige game



10 gratis Loot Boxes met cosmetische goedheid



Alle vijf unieke Skins uit de Origins Edition



Een 'Baby Winston' Pet voor gebruik in World of WarCraft



Tracer voor Heroes of the Storm



"En meer!"

Datamining bewees al eerder het bestaan van een nieuw Overwatch Seasonal Event , maar nu lijkt een veel verwacht verjaardagsevenement wel erg dichtbij te komen. De Xbox-gerichte site TrueAchievements vond middels eigen datamining een verkooppagina voor 'Anniversary Loot Boxes', verborgen in de Xbox Store.Bovenop het feit dat deze pagina hard maakt dat het inderdaad om een verjaardagsevenement gaat ( Overwatch wordt aanstaande 24 mei één jaar oud), was dat niet het enige wat klaarstond in de webwinkel van Xbox. Naar verluidt zouden er ook aanwijzingen gevonden zijn van een Overwatch Game Of The Year Edition, die aanstaande 23 mei al zou moeten verschijnen.Een Game Of The Year Edition is gebruikelijk een bundel van de game met alle downloadable content, maar aangezien Overwatch weinig vaste uitbreidingen heeft gekregen, betreft deze bundeleditie een aantal andere extra's. TrueAchievements meldde de volgende inbegrepen content van de Xbox Store getrokken te hebben:23 mei ligt, ondanks het minieme verschil met de verjaardag, wel in het verlengde van Blizzards werkwijze rondom Overwatch. Voorheen werden de Seasonal Events voor de shooter op een dinsdag gelanceerd, en de 23e vormt de dichtstbijzijnde dinsdag rond Overwatch' verjaardag.Overigens is dit niet de eerste keer dat een seizoensgebonden evenement voor Overwatch verklapt wordt via Microsofts webwinkel. Het Uprising Event van vorige maand werd vroegtijdig door Xbox uitgelekt , nadat een banier een aantal dagen te vroeg online was verschenen.