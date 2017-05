Overwatch heeft al meer dan één miljard dollar opgeleverd

seasonal events

Dat Overwatch een enorm succes is, dat wisten we al even. Zo maakte Blizzard onlangs nog bekend dat het vorig jaar verschenen Overwatch al door meer dan 30 miljoen mensen gespeeld is. Het moge duidelijk zijn dat dit de kassa bij Activision-Blizzard dan ook flink doet rinkelen.Dat is wel gebleken uit de financiële resultaten die Activision-Blizzard heeft vrijgegeven over het eerste kwartaal van 2017. De Amerikaanse uitgever laat zijn aandeelhouders namelijk weten dat Overwatch inmiddels meer dan één miljard dollar heeft opgeleverd. Deze inkomsten zijn natuurlijk niet alleen afkomstig van de initiële verkoopcijfers, ook de lootboxes die je in-game kunt kopen zorgen, zeker tijdens, voor flink wat extra inkomsten.Activision-Blizzard laat weten dat Overwatch hiermee de achtste franchise is uit zijn portfolio die meer dan een miljard dollar heeft opgeleverd.