Overwatch kondigt Game of the Year Edition en gratis speelweekend aan

Omdat Overwatch op 24 mei jarig is, pakt Blizzard groots uit. Om te vieren dat het spel bijna een jaar bestaat, wordt er van 26 tot 29 mei een gratis speelweekend georganiseerd. Tijdens dit weekend worden alle bestaandeenbeschikbaar gesteld. Ook is het mogelijk om te levellen, Loot Boxes te verdienen en verschillendete bemachtigen. Als nieuwe spelers na het evenement besluiten de volledige game aan te schaffen, blijven alle vrijgespeelde elementen bewaard.Daarnaast verschijnt binnenkort ook Overwatch: Game of the Year Edition. Naast de game bevat deze versie in-game goodies voor verschillende Blizzard-games:: In deze Boxes zijn random items te vinden om jete personaliseren. Dit kunnen onder andere skins,, overwinningsposes, extra gesproken regels,enenzijn.: Met onder andere Blackwatch Reyers, Strike-Commander Morrison, Overgrown Bastion, Security Chief Pharah en Slipstream Tracer.: Storm de Nexus binnen en verras je vijanden.: Dit schattige en intellectuele diertje zal aan je zijde staan als je je weg door Azeroth moet vechten.: Versla demonische krachten in de High Heavens en Burning Hells met deze speciale vleugels.: Ontvang portretten van Tracer, Reaper, Pharah, Winston, Bastion en Soldier.: Bevat een gethematiseerd Overwatch Card Back.Overwatch: Game of the Year Edition verschijnt op 23 mei (alleen digitaal) voor pc, Xbox One en Playstation 4.