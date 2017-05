Pc-gamers rapporteren prestatieproblemen in één gebied Prey

Op Xbox One vertoont de game zo nu en dan ook even een kortstondige dip in framerate. Gelukkig is de combat vrij soepel, maar gek genoeg geldt dat niet altijd voor zaken als in een lift stappen.

Prey heeft me momenteel wel echt goed te pakken, maar technisch is het niet honderd procent imho. Dat zit 'm echter meer in de controls en de combat dan de framerate. Sommige gevechten voelen gewoon erg chaotisch en klungelig, alsof je niet echt in een goede flow kan komen. Voor de rest is de sfeer en de uitwerking van het geheel wel top.