Peter en Daniel over Far Cry 5 en Red Dead Redemption 2 (16:00) | GamersNET RADIO

Peter en DaniŽl schuiven deze week aan om het over een reeks grote nieuwtjes te hebben. Onder andere over Far Cry 5, Red Dead Redemption 2, uitstel van Get Even, Call of Duty: WWII en Destiny 2!