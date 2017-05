Auteur : Leon Stougie vrijdag 5 mei 2017 om 15:31:29

Platformer Seasons after Fall komt naar consoles Nadat Seasons after Fall vorig jaar voor de pc verscheen, zal de platformer ook zijn opwachting op de consoles gaan maken. Dit heeft de Franse uitgever Focus Home Interactive vandaag bekendgemaakt. Erg lang hoeven consolegamers niet meer op de komst van Seasons after Fall te wachten, want over krap twee weken komt de game van Swing Swing Submarine naar de PlayStation 4 en Xbox One.





Seasons after Fall verschijnt op dinsdag 16 mei voor de PlayStation 4 en Xbox One. De pc-versie verscheen vorig jaar september.