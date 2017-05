Platinum Games overlegt intern over Bayonetta 3

Onlangs kondigde Platinum Games aan dat het zou gaan werken aan een nieuwe "vormloze" IP. Echter, experimentele projecten zijn niet het enige dat momenteel gaande is bij de Japanse ontwikkelaar. Producent Atsushi Inaba sprak op het recente BitSummit met SourceGaming , waarbij hij gevraagd werd naar de mogelijkheid voor een nieuwe Bayonetta-game. In plaats van ontkennend te antwoorden, gaf hij te kennen dat er binnen Platinum Games al wordt overlegd over de mogelijkheden voor een nieuwe game in de populaire franchise.

I would like to make Bayonetta 3. We’re talking within the company even now about what to do. But because we’re constantly talking about it, that actually makes it really hard to say. If we weren’t talking about it, we could just say something random or offhand, you know, but because we’re actually talking about it...

Bij deze besprekingen zijn er geen taboes. Zelfs het veranderen van de protagonist kan worden besproken.Echter, Bayonetta 2 was exclusief voor de Wii U, dus het zou kunnen dat Nintendo een flink aandeel heeft in de rechten op de franchise. Als Bayonetta 3 uiteindelijk verschijnt, zou het dus kunnen dat het een exclusieve game voor de Switch is. Als uitgever Sega echter een mogelijkheid ziet, zal de game ook naar andere platforms komen. Alleen de tijd zal het leren.