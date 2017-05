Pokémon GO houdt event met meer rots-Pokémon; van 18 mei tot 25 mei

Pokémon GO houdt, ondanks de dalende spelersaantallen, nog steeds regelmatigwaarbij trouwe spelers flink baat bij kunnen hebben. Sterker nog, het tempo waarin deze evenementen worden gehouden, lijkt alleen maar hoger te worden. Eerder deze maand verschenen er gedurende een weekend meer gras-Pokémon en nu is het volgende evenement alweer in aantocht: Adventure Week.Dit evenement loopt van 18 mei om 22:00 uur (Nederlandse tijd) tot dezelfde tijd op 25 mei. Met Adventure Week hoopt ontwikkelaar Niantic spelers te stimuleren om weer flink te gaan wandelen: je krijgt meer items bij PokéStops en ook zijn Poké Balls met 50 procent korting te koop in de in-game winkel. Daarnaast komt een geliefde feature vanterug: viervoudige Candy voor het wandelen met een buddy.Ook verschijnen er tijdens Adventure Week meer rots-Pokémon. In het persbericht worden Kabuto en Omanyte genoemd, en zelfs de zeldzame Aerodactyl zou zijn opwachting kunnen maken. Ten slotte wordt er, net als bij het Water Festival in maart, een nieuw hoofddeksel toegevoegd voor het spelersavatar. Ook deze keer zal de (al dan niet) stijlvolle hoed gratis verkrijgbaar zijn.