Prey draait prima op pc

Een game die goed draait op de pc? Is dat tegenwoordig nieuws? In het geval van Prey wel, want de vorige games van ontwikkelaar Arkane waren berucht om hun belabberde pc-prestaties. Arkane beloofde eerder dat het extra veel aandacht stopte in de pc-versie van Prey en het lijkt erop dat dat zich heeft uitbetaald. PCGamesN testte de pc-versie van Prey op verschillende instellingen en werd aangenaam verrast. De game draait zeer vloeiend en biedt bovendien een groots scala aan grafische opties. De website omschreef Prey als "een win voor pc-gamers" en "één van de best draaiende triple-A games die [ze] in maanden hebben gespeeld".Het volledige rapport is te lezen op PCGamesN