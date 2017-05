Prey's officieuze einde is in vijf minuutjes te speedrunnen | Lunchtip

Hoewel Prey een ontzettend sfeervol en diepgaand RPG-mysterie kan vormen, biedt de game ook tal van mogelijkheden om te speedrunnen. Kort door de bocht betekent dat zo snel mogelijk naar het einde streven, ongeacht van de juistheid daarvan. Zo kan het officieuze 'December'-einde van de game in iets meer dan vijf minuutjes gehaast worden, mits je daarvoor de juiste glitches en andere trucjes gebruikt.Check de zogenaamde LeaveStation% Speedrun van The Prokky in onderstaande, razendsnelle video: