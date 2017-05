Productie PlayStation 3 officieel gestopt in Japan

end of life

console war

In oktober 2015 meldde een Nieuw-Zeelandse winkel al dat die geen PlayStation 3-consoles meer geleverd kreeg van Sony, omdat het old-gen-apparaat uit de verkoop zou worden gehaald. Sindsdien was het stil over devan Sony's product, totdat in maart dit jaar bekend werd dat de Japanse productie binnenkort gestaakt zou worden. Nu is het moment aangebroken: op de Japanse website van Sony wordt officieel bekendgemaakt dat de PlayStation 3 niet meer verscheept wordt, wat inhoudt dat ze in Japan ook niet meer worden gefabriceerd.Waarschijnlijk volgt de westerse productie van de PlayStation 3 snel. Dat is ook logisch, want Sony's grote concurrent Microsoft staakte vorig jaar de productie van de Xbox 360 al. Sony had echter beloofd om de console tien jaar lang te ondersteunen. In Japan verscheen de console in november 2006, dus die belofte is waargemaakt.Met het staken van de PlayStation 3-productie is het einde van de vorige consolegeneratie dus definitief in zicht. Degaat echter in alle hevigheid door, want over iets minder dan twee weken krijgen we op de E3 meer informatie over de Xbox One Scorpio, Microsofts antwoord op de PlayStation 4 Pro . Er staan ons spannende tijden te wachten, dus houd GamersNET in de gaten!