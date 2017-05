Razer maakt een einde aan eigen VoIP-platform Razer Comms

Niet elke service en ieder platform groeit uit tot een succes, zo blijkt maar weer. Middels een massamail richting de consument heeft Razer namelijk laten weten diens eigen Razer Comms af te staan. Vanaf 1 juni 2017 sluiten de digitale deuren en is het niet langer mogelijk om het programma te gebruiken voor voice chat met je mede-gamers.Razer bedankt gebruikers van de service voor hun toewijding, maar verzoekt ze nu toch echt over te stappen op een alternatief platform. Niet gek ook, nu onder gamers met name Discord een gigantische opleving heeft gemaakt. Tel daarbij op dat TeamSpeak en Skype ook nog een gigantische gebruikersbasis hebben ťn partijen als Twitch evenals op de proppen komen met eigen chatservers.

As we evolve our gaming software and consolidate services, we will retire Razer Comms by June 1, 2017. Users are encouraged to seek alternative VoIP services in advance of that date. Razer community members may continue to interact via our official Facebook, Twitter, Instagram and Razer Insider platforms.

Hoewel het Comms-gedeelte van Razers software nu ten einde komt, betekent dat niet dat andere digitale ondernemingen van Razer vervallen. Razer Arena, een hub voor het organiseren van online toernooien, blijft nog altijd voortstreven, alsmede natuurlijk de Razer Synapse software die benodigd is om Razer-apparatuur te synchroniseren en te tweaken.Op de officiŽle pagina van Razer Software neemt de Amerikaanse fabrikant afscheid van Razer Comms, terwijl het overzicht van alle andere applicaties intact blijft.