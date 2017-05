Releasedatum Rising Storm 2: Vietnam onthuld; open beta nu beschikbaar

Nadat Tripwire Interactive enkele weken geleden al de systeemeisen en Digital Deluxe-editie van Rising Storm 2: Vietnam onthulde, is er nu meer nieuws omtrent deze game naar buiten gekomen. Tripwire heeft namelijk de releasedatum van deze opvolger op Red Orchestra 2: Rising Storm onthuld en zo is gebleken dat we niet al te lang op Rising Storm 2: Vietnam hoeven te wachten. De game is namelijk vanaf 30 mei beschikbaar op Steam.Toch hoef je niet tot eind mei te wachten alvorens je aan de slag kan in het Vietnam van Rising Storm 2, want Tripwire heeft ook direct een open beta van de shooter vrijgegeven. Deze open beta is speelbaar tot aanstaande maandag, 22 mei. Mocht je direct overtuigt zijn door deze open beta, dan kan je de Digital Deluxe-editie van Rising Storm 2: Vietnam pre-orderen voor 20,99 euro in plaats van de uiteindelijke 27,99 euro. Pre-orderaars ontvangen namelijk 25 procent korting op aanschaf van de game.