Remaster van Far Cry 3 op komst?

We leven tegenwoordig in het tijdperk der game-remakes en ook Ubisoft lijkt geen uitzondering te zijn: op de Facebook-pagina van Ubisoft Frankrijk lijkt een teaser te zijn geplaatst voor een remake van Far Cry 3. Onderstaande afbeelding werd geplaatst, vergezelgd door het citaat "Une île que l’on n’a jamais vraiment quittée." Vertaald in het Nederlands betekent dat zoveel als: "Het eiland dat nooit echt weg is geweest."Uiteraard kan dit een verwijzing zijn naar de fans die Far Cry 3 nog steeds heeft, en is er verder niets te melden. Echter, het bijgevoegde citaat is aan de cryptische kant en de afbeelding is nog nooit gebruikt in de marketing rondom de game. Dit doet veel mensen vermoeden dat het om een remake gaat. Het is onbekend of de Facebook-post wat te betekenen heeft, maar de speculatiemolen van het internet gaat los.Er gaan meerdere theorieën rond over dit bericht. Er zijn mensen die vermoeden dat het om een remaster van Far Cry 3 gaat, voor de Xbox One en PlayStation 4. Anderen geloven dat Ubisoft een vervolg teaset op Far Cry 3: Blood Dragon. Binnen Ubisoft was hier al eerder sprake van, maar dat idee werd al na vier dagen afgeschoten. Ten slotte is er een aantal extremisten dat speculeert dat we binnenkort een versue van Far Cry 3 te zien krijgen voor de Nintendo Switch.Als het Facebook-bericht wat te betekenen heeft, waar hopen jullie dan op? Laat het ons weten in de reacties!