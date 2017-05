SEGA kondigt partnerschap aan met ex-medewerkers Lionhead en Bullfrog

creative director

Eerder dit jaar kwam het trieste nieuws naar buiten dat Fable Legends was geannuleerd en een maand later viel het doek definitief voor de iconische ontwikkelaar Lionhead. Inmiddels hebbenGarry Carr en mede-oprichter Mark Webley opnieuw de krachten gebundeld en een nieuwe ontwikkelstudio opgericht: Two Point Studios. Ze zijn momenteel op zoek naar nieuw personeel op te werken aan een vooralsnog onaangekondigde game.Two Point Studios heeft al een contract getekend met uitgever SEGA en zegt dat het een aantal van de grootste talenten van Lionhead en Bullfrog heeft aangetrokken. Webley kijkt uit naar de samenwerking met SEGA, omdat de uitgever bekendstaat om zijn omgang met creatieve teams en toewijding aan kwaliteit.

SEGA Europe have really impressed us with their approach to working with creative teams, their reputation as a PC publisher and their commitment to quality—they are an ideal partner for us.

Carr voegt daaraan toe:

We are really excited to be working with SEGA and between us we feel confident that we can create something special, and realise our vision of crafting a beautiful, charming and challenging sim game.

Uit deze bewoording kunnen we opmaken dat er wordt gewerkt aan een simulatiegame met charme en uitdaging. Ook weten we dat het spel in het begin van 2018 uit moet komen, waarschijnlijk exclusief voor de pc.De kans is klein dat we beelden van de nieuwe game te zien krijgen op de komende E3, en áls we wat te zien krijgen, zal het waarschijnlijk blijven bij een korte teaser. Als de woorden van Webley en Carr echter enige waarheid bevatten, mogen we best wat verwachten van het spel: Bullfrog en Lionhead waren in het verleden verantwoordelijk voor onder meer Theme Hospital, Theme Park, Black & White en natuurlijk de Fable-serie.Waar hopen jullie op? Een vervolg op Theme Hospital, een nieuwe Black & White? Laat het ons weten in de reacties!