Splatoon-manga komt ook naar het Westen

Sinds 2015 produceert het Japanse tijdschrift Corocoro Comic een maandelijkse manga van Splatoon. Eerder meldde Nintendo al dat deze verhalen gebundeld worden en nu heeft de spellenmaker ook een Engelse vertaling van deze publicatie bevestigd.De manga vertelt het verhaal van vier Inklings die verzeild raken in de Splatoon Turf War. De stripserie wordt getekend door Hinodeya Sankichi, die eerder werkte aan manga's van Kanitama-Kun en Mega Man.De Engelse vertaling van de Splatoon-manga wordt gepubliceerd door Viz Media. Deze uitgever bracht eerder videogame-manga's van The Legend of Zelda en Pokémon naar het Westen. Een releasedatum is nog niet bekend.