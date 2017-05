Start een illegale wapenhandel met de Gunrunning-update voor GTA Online

Rockstar heeft de volgende grote update voor GTA Online onthuld. "Gunrunning" bouwt verder op de eerder verschenen Executives & Other Criminals- en Bikers-updates, en staat spelers toe om hun eigen illegale wapenindustrie op te zetten.Los Santos en Blaine County barsten volgens Rockstar van de illegale wapenhandels. Deze zijn zeer lucratief en relatief eenvoudig over te nemen. De aankomende update maakt het voor spelers mogelijk om deze nieuwe markt te betreden:

While sharply dressed CEOs trade Special Cargo from lavish air conditioned suites, and leather-clad Bikers own the roadways moving illicit consumer goods. New opportunities are opening in a highly lucrative and equally malicious network hidden underground ripe for takeover by the VIPs, CEOs, and Biker bosses of Los Santos and Blaine County.

In Blaine County komen "hatches" beschikbaar, grote opslagruimtes die spelers tot de nok kunnen vullen met militaire strijdmiddelen. De update introduceert dan ook een hoop nieuwe wapens, upgrades en voertuigen waar je in kunt handelen. Daaronder bevinden zich een APC en eenupgrade voor de Tampa.Meer informatie over de Gunrunning-update vind je op de Rockstar Newswire . De eerste screenshots staan hieronder.