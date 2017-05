T-shirt lijkt protagonist van nieuwe Assassin's Creed te tonen

Tijdens een aandeelhoudersvergadering maakte Ubisoft onlangs bekend dat er een sloot aan nieuwe AAA-games binnen een jaar gaan verschijnen. In dat rijtje werd ook de nieuwe Assassin's Creed genoemd. Over die game wordt al maandenlang gespeculeerd, maar deze maand draait de geruchtenmolen overuren. Een vermeend screenshot toonde een Egyptische setting. De insider die deze afbeelding naar buiten bracht, wist ook te melden dat Assassin's Creed: Empire (of Origins) drie keer zo groot zou worden als Assassin's Creed: Black Flag en dat het spel al in oktober uit moet komen.Aan dat laatste gerucht wordt nu wat kracht toegevoegd: een filiaal van GameStop had blijkbaar al t-shirts in de winkel hangen van de nieuwe Assassin's Creed, zoals te zien op de onderstaande foto. De foto werd gepubliceerd via de Facebook-pagina Le Veritŗ dell'Animus , maar inmiddels is deze al verwijderd. Om welk GameStop-filiaal het ging, is niet bekend.Op het t-shirt zien we de vermoedelijke protagonist van de nieuwe Assassin's Creed. Mocht het nog niet duidelijk zijn door de klederdracht van het personage, dan bevestigen de hiŽroglyfen in de rechterbovenhoek wel dat Assassin's Creed een bezoekje gaat brengen aan het oude Egypte. Het logo rechts onderin maakt duidelijk dat het om Assassin's Creed gaat. Desalniettemin is en blijft dit een gerucht, hoe echt de foto ook lijkt te zijn. De gebruikelijke korrel zout blijft dus op zijn plaats.Mocht het hier echter inderdaad gaan om officiŽle merchandise van Assassin's Creed, dan lijkt het waarschijnlijk dat de volgende game in de serie dit jaar nog verschijnt: een bedrijf verscheept immers geen merchandise van een spel als de releasedatum nog (bijna) een jaar op zich laat wachten.Hoe dan ook, op de E3 krijgen we hoogstwaarschijnlijk zekerheid. Blijf GamersNET dus in de gaten houden voor het laatste nieuws!