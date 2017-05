The Long Dark krijgt op 1 augustus Story Mode; Sandbox-modus wordt geüpdatet

Auteur : Mike Gevers vrijdag 5 mei 2017 om 01:15:50 The Long Dark krijgt op 1 augustus Story Mode; Sandbox-modus wordt geŁpdatet Bron: PC Gamer



Vorige maand verscheen er een mysterieuze countdown op de website van The Long Dark. Nou ja, mysterieus... Eigenlijk wist iedereen wel dat de timer aftelde naar het moment dat de Story Mode zou worden onthuld. Inmiddels is de timer aangekomen op nul en blijkt het inderdaad om de onthulling van de verhaalmodus te gaan.



Het verhaal van The Long Dark draagt de titel Wintermute en zal een episodische opzet kennen. Om de vertragingen van de Story Mode goed te maken, komt er op 1 augustus niet ťťn episode uit, maar twee. Deze moeten tussen de zes en tien uur aan gameplay bieden.



Het verhaal focust zich op junglepiloot Will Mackenzie en Dr. Astrid Greenwood, die midden in de wildernis van noord-Canada van elkaar gescheiden raken. Uiteindelijk zal The Long Dark vijf episodes krijgen, waarvan de laatste drie gespreid zullen worden over de rest van 2017 en een deel van 2018.



Om niet te veel spoilers te geven houden we het hierbij wat betreft het verhaal. Mocht je echter meer willen weten, dan is er meer informatie te vinden in het officiŽle



Voordat de Story Mode echter wordt toegevoegd en The Long Dark officieel de Early Access-fase verlaat, krijgt de Sandbox-modus een flinke update. Hierbij wordt onder andere het opslagsysteem aangepakt en krijgt de gebruikersinterface een make-over.



Check hieronder de trailer die Hinterland heeft uitgegeven om Wintermute aan te kondigen.



