Tropico-ontwikkelaar kondigt Surviving Mars aan

city builder

Haemimont Games en Paradox Interactive hebben Surviving Mars aangekondigd. De game is net als Tropico een, maar de titel van de game zegt het al, de game speelt zich af op Mars. Je zal als speler de planeet moeten koloniseren, maar dat is niet lastig op een dode planeet als Mars. De ontwikkelaar wil elke inwoner een unieke persoonlijkheid meegeven, waarbij alledaagse problemen ook jouw probleem kan worden. Denk daarbij aan wetenschappers die aan de drank raken en ook verantwoordelijk is voor het schild om je stad heen.Surviving Mars moet in 2018 verschijnen voor pc, Mac, Linux, Xbox One en PlayStation 4.